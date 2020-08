Camera Deputatilor: Ordonanta privind majorarea etapizata a alocatiilor copiilor, respinsa de plen

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor se reuneste in sesiune extraordinara miercuri, primul punct de pe ordinea de zi fiind proiectul de lege referitor la respingerea ordonantei privind cresterea graduala a alocatiei de stat pentru copii. Marti, Comisia pentru munca si protectie sociala a decis sa propuna plenului Camerei…

- Inca un pas pentru respingerea dublarii etapizate a alocațiilor copiilor a fost facut. Comisia pentru munca a adoptat marti raport pentru respingerea ordonantei de urgenta care vizeaza cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Camera Deputatilor va vota in plenul de miercuri,care incepe la…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a anuntat joi ca votul in Camera Deputatilor, for decizional, in cazul proiectului de lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta privind majorarea etapizata a alocatiilor pentru copii va fi acordat saptamana viitoare. Intrebata cand este prevazut acest vot, Olguta…

- Senatul a respins, marti, in plen, in calitate de prima Camera sesizata, Ordonanta de urgenta privind majorarea etapizata a alocatiilor pentru copii. Senatorii au acordat 87 voturi favorabile, 29 impotriva si 12 abtineri pentru raportul de admitere a proiectului de respingere a OUG 123/2020 pentru modificarea…

- Senatul a respins marti, in plen, in calitate de prima Camera sesizata, Ordonanta de urgenta privind majorarea etapizata a alocatiilor pentru copii. Senatorii au acordat 87 voturi favorabile, 29 impotriva si 12 abtineri pentru raportul de admitere a proiectului de respingere a OUG 123/2020…

- Majorarea cu 20% a alocațiilor copiilor a fost respinsa in comisiile de specialitate ale Senatului. Daca decizia va fi menținuta atat la plen, cat și in Camera Deputaților, va ramane in vigoare legea care prevede dublarea acestor alocații. Comisia de Munca a Senatului a respins ordonanța de urgența…

- Comisia de Munca a Senatului a respins marti Ordonanta de Urgenta (OUG) a Guvernului care rpevede majorarea cu 20% a alocatiilor pentru copii incepand cu luna august. Daca decizia va fi confirmat si de plenul Senatului, OUG-ul va ajunge la Camera Deputatilor, forul decizional. In cazul in care ordonanta…

- Curtea Constituționala a Romaniei a decis ca dublarea alocațiilor este constituționala. Astfel, totul ramane… la pixul președintelui. Urmeaza sa se stabileasca daca se va plati retroactiv, din luna februarie, sau doar de cand intra legea in vigoare. La inceputul acestui an, alocațiile copiilor ar fi…