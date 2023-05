Stiri pe aceeasi tema

- Partidul AUR a organizat sambata un protest in Bucuresti, care a adunat mii de membri si simpatizanti ai formatiunii. Surpriza protestului a facut-o Dumitru Coarna, un deputat exclus din grupul PSD , care a urcat pe scena alaturi de George Simion. Deputatul Dumitru Coarna a urcat pe scena protestului…

- Cristian Rizea a dorit sa impartașeasca din cunoștințele sale despre cuplul Iosif Bubble - Diana Tușa:„Eu confirm absolut tot ceea ce ați prezentat ai devreme, afacerile pe care le deruleaza impreuna cu statul, impreuna cu cei cu care am avut mandatul de parlamentar care vor sa-și vada comunicatele…

- Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, a anunțat ca in cateva zile se va semna contractul pentru execuția centralei termoelectrice Iernut. "Centrala de energie electrica Iernut va fi finalizata. Se semneaza contractul pentru construcție! Dupa ce Guvernul Ciuca a deblocat proiectul centralei termoelectrice…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Mecanismul de aplicare a taxei de solidaritate, legiferat de Guvern prin OUG, ar putea fi modificat de Camera Deputaților de o maniera in care Petrom, principala companie vizata dar care a anunțat ca nu se califica, ar putea plati totuși taxa aferenta profitului anului trecut.…

- „Aici nu este vorba despre Novak, fiul care și-a premiat tatal, este antrenor emerit, decorat. Este foarte frustrant dupa toate aceste rezultate istorice obținute pentru sportul romanesc sa se vrea sa se ștearga aceste rezultate”, a declarat ministrul Sportului - Eduard Novak, de la tribuna Parlamentului,…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, vine in Parlament, la solicitarea USR, pentru a raspunde acuzațiilor de conflict de interese formulate la adresa sa. „Grupul USR din Camera Deputaților a depus solicitare la Biroul Permanent pentru ca ministrul Sportului sa vina luni, 20 martie, la Ora Guvernului.Solicitarea…

Miniștrii Sportului și de Externe, Eduard Novak și Bogdan Aurescu, sunt invitați in Camera Deputaților. Novak vine pe 20 martie, la invitația USR, in timp ce Aurescu va fi prezent in Parlament pe 27 martie, la propunerea AUR, au decis membrii Biroului Permanent al Camerei Deputaților.