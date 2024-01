Camera Deputaților își caută service auto Camera Deputaților are in plan sa achiziționeze servicii de revizii tehnice, intreținere, reparații și piese de schimb pentru parcul auto, precum și asigurari RCA și CASCO. Acestea ar urma sa fie folosite pentru autovehiculele din dotarea institutiei marca Audi, Volkswagen și Mercedes. In total, pentru serviciile de revizie tehnica, intretinere si reparatii a autovehiculelor Audi, Volkswagen și Mercedes, Camera Deputaților este dispusa sa ofere intre 705.882,35 lei si 1.058.823,53 lei, in functie de perioada pe care se incheie contractul. Ofertele in acest sens se pot depune pana la data de 20… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a decis sa trimita, vineri, Parlamentului, spre reexaminare, actul normativ privind modificarea și completarea Legii pentru inființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, exprimand rezerve serioase cu privire la unele prevederi ale legii. Unul dintre principalele…

- Vești bune pentru romanii din Diaspora! Aceștia vor avea la dispoziție servicii consulare online in curand. Proiectul de lege privind aceasta modificare a fost adoptat azi de Camera Deputaților , care este for decizional. Cetatenii romani din afara granitelor tarii pot accesa servicii consulare online…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor va instala un sistem performant de blocare si intrerupere a radiocomunicațiilor in perimetrul inchisorii Jilava. Valoarea estimata a contractului este de 1.561.230 lei. Licitatia se desfasoara prin procedura competitiva cu negociere, iar criteriul de atribuire…

- Camera Deputaților a adoptat o modificare in Codul penal care incrimineaza utilizarea ilegala a emblemei Crucii Rosii pe timp de pace. Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica art. 437 din Legea 286/2009 privind Codul penal, in sensul incriminarii faptei de folosire ilegala…

- Blocul National Sindical solicita Guvernului sa trateze cu seriozitate revendicarile Federatiei Nationale Ambulanta si sa vina cu solutii imediate pentru incetarea protestului din serviciile de ambulanta, conform unui comunicat al BNS, preluat de Agerpres. „Blocul National Sindical (BNS) isi exprima…

- In cursul zilei de astazi, deputatii au fost chemati sa dezbata si sa voteze Legea pensiilor, document aflat in procedura de urgenta si care a fost adoptat saptamana trecuta de catre Senat. Potrivit primelor informații, in cadrul Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, proiectul de Lege privind…

- Blocul Național Sindical a anunțat marți ca protestul inițiat pe 2 noiembrie de catre salariații din casele de asigurari de sanatate a luat sfarșit, dupa ce legea ce permite majorarea salariilor in acest sector a fost adoptata in Camera Deputaților. Andrei Baciu, președintele Casei Naționale de Asigurari…

- Proiectul de lege privind scoaterea salilor de jocuri de noroc in afara localitatilor, aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, nu este blocat si va trece de votul din Parlament, promite premierul Marcel Ciolacu. Daca in mediul rural este clar ca pacanelele nu au ce cauta, cand vine vorba de orașe,…