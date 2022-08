Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a fost convocata, in aceasta dimineața, la ora 9,30, in sesiune extraordinara pentru adoptarea proiectului de lege privind ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. Sedinta va fi in format hibrid – cu prezenta…

- Senatorii si deputatii au intrat de vineri in vacanta parlamentara pana la 1 septembrie, cand Legislativul isi va relua activitatea. Potrivit articolului 66 din Constituție, „Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc in doua sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune incepe in luna februarie si nu poated…

- Adrian Chesnoiu, care s-a retras din functia de ministru al Agriculturii dupa o ancheta a DNA intr-un dosar de abuz in serviciu, susține ca nu a dorit altceva decat sa faca bine agriculturii din Romania și deși a avut la dispoziție doar șase luni a reușit sa puna in „mișcare” lucruri care stagnau de…

- Marian Enache a fost ales, sambata, presedinte al Curtii Constitutionale, prin vot secret, pentru un mandat de trei ani. "In ziua de sambata, 11 iunie 2022, ora 13,00, la Palatul Cotroceni, in fata Presedintelui Romaniei si a presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si in prezenta prim-ministrului,…