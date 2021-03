Camera Deputaţilor a aprobat desfiinţarea SIIJ Camera Deputatilor a aprobat desfiintarea SIIJ Foto cdep.ro Camera Deputatilor a aprobat desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, dar cu compromisul ca va fi nevoie de un aviz al CSM pentru trimiterea în judecata a magistratilor. Coalitia mai face astfel un pas pentru eliminarea sectiei speciale, înfiintata în perioada în care PSD esra condus de Liviu Dragnea, însa amendamentul privind filtrul CSM este folosit acum de social democrati ca argument pentru atacarea legii la Curtea Constitutionala. Se asteapta totusi… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

