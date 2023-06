Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal privind aplicarea tarifelor rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, stabilite in functie de perioada sau de distanta parcursa. Potrivit proiectului, rovinieta se achita anterior utilizarii retelei de drumuri nationale din Romania si este structurata in functie de durata de utilizare a acesteia, astfel: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile si 12 luni. Tariful zilnic nu depaseste 9% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 10 zile nu depaseste 12 % din tariful pentru 12 luni, tariful pe 30 de zile nu depaseste…