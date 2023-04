Camera de Comerţ şi Industrie a României propune reducerea numărului de judeţe de la 42 la 15 Camera de Comert si Industrie a Romaniei vorbeste, intr-un comunicat oficial, despre nevoia de reorganizare administrativa a Romaniei, prin reducerea numarului de judete de la 42 la 15, redefinirea notiunii de comuna ca localitate cu cel putin 5000 de locuitori, precum si redefinirea notiunii de oras ca localitate cu cel putin 10.000 de locuitori. Institutia precizeaza ca toate institutiile publice deconcentrate trebuie sa fie regrupate sub aceasta noua forma administrativa. Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), cea mai puternica organizatie de promovare a mediului de afaceri si principalul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

