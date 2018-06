Stiri pe aceeasi tema

- Firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a accesat ilegal datele a zeci de milioane de utilizatori in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, isi inceteaza operatiunile, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.

- Cambridge Analytica, firma de date care a lucrat pentru campania din 2016 a lui Donald Trump, se va inchide in urma dezvaluirilor despre folosirea in mod abuziv a datelor utilizatorilor Facebook, scrie The Wall Street Journal. In martie, compania l-a suspendat pe directorul executiv, Alexander…

- Twitter a vandut accesul la date publice ale utilizatorilor unui profesor al Universitatii Cambridge care a obtinut si informatii apartinand unor milioane de utilizatori ai Facebook, transferate ulterior firmei de consultanta Cambridge Analytica fara consimtamantul acestora, transmite Bloomberg, preluat…

- Consiliul de Administratie al firmei a anuntat miercuri ca Alexander Tayler demisioneaza din post la doar cateva saptamani dupa ce l-a preluat. Tayler isi va relua postul de insarcinat cu datele (chief data officer), ”pentru a se concentra asupra diverselor investigatii si anchete tehnice”,…

- "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook), noi vom lua masuri suplimentare in urmatoarele saptamani pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Constatarea noastra este urmatoarea: va trebui sa facem ca parametrii…

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.