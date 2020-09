Stiri pe aceeasi tema

- Cazat la Rahova, dupa ce a fost arestat in Nicaragua, fiind acuzat ca a incercat sa o omoare pe nevasta unui rival, Francisco Gabriel Pascu a i-a confundat pe judecatori cu lautarii carora le arunca de obicei „fara numar” și le-a facut o propunere neașteptata.

- Apar detalii incendiare de la audierile din dosarul deschis de oamenii legii pe numele clanului Duduianu, dupa ce mai mulți maneliști au depus plangeri, reclamand ca au fost amenințați cu moartea și ca li se iau banii de la concerte. Conform unor informații aparute pe surse dupa declarațiile facute…

- Totul a pornit in iulie, cand Denom, Seif și Aramis (primii doi unchi ai lui Emi Pian, al treilea var cu acesta) au fost puși sub invinuire ca urmare a unor plangeri penale formulate de maneliști celebri – precum Florin Salam și Nicolae Guța. Aceștia au spus ca au fost talhariți de Duduieni și reclamand…

- Preotul din Bacau care a fost filmat in timp ce iși agresa soția, in plina strada, sub privirile copilului, ar putea ajunge in fața judecatorilor, unde a mai fost și anul trecut, din pricina unor probleme cu legea.

- Cunoscut drept un impatimit al jocurilor de noroc, liderul clanului Duduianu, Emi Pian, a murit in chinuri groaznice, casapit de un alt interlop care organiza partide de poker și barbut sub nasul autoritaților.

- Deși toata lumea știe ca lumea modei e plina de rivalitați, Lizeta Haralambie, unul dintre cei mai buni avocați din Romania, și una dintre cele mai fashioniste femei de la noi, a reușit imposibilul. I-a adus in același loc pe Catalin Botezatu, Dana Budeanu, Clara Rotescu, dar și multe alte nume mari…

- Trimis in judecata in mai multe dosare, fiindca a condus fara permis, cantaretul Raoul primit o lovitura la care nu se aștepta: o amenda penala care, daca nu va fi platita, se va transforma in 255 de zile de inchisoare sau in zile de munca in folosul comunitații.