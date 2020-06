Calvin Klein a deschis primul magazin din România, în București Mall-Vitan Calvin Klein a deschis primul magazin din Romania, in București Mall-Vitan Calvin Klein a inaugurat, in București Mall-Vitan, primul magazin Calvin Klein Jeans de pe piața din Romania, operat de Sarkk SA, distribuitorul exclusiv și partenerul de franciza pe plan local. Situat la parterul centrului comercial, primul magazin Calvin Klein Jeans din România are o suprafaţă de 160 de metri pătraţi, iar cele mai recente colecții CK, precum CK Jeans, CK Footwear & Accessories și CK Underwear, destinate atât femeilor, cât și bărbaților… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

