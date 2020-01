Stiri pe aceeasi tema

- O pisica aflata intr-un templu thailandez, dornica de afectiune, a testat rabdarea unui calugar budist care a incercat sa-si mentina concentrarea in timpul rugaciunilor de cinci ore de Anul Nou, relateaza Agerpres. Respectul fata de toate fiintele vii este un principiu de baza in budism, religia impartasita…

- O pisica aflata intr-un templu thailandez, dornica de afectiune, a testat rabdarea unui calugar budist care a incercat sa-si mentina concentrarea in timpul rugaciunilor de cinci ore de Anul Nou. Calugarul imbracat intr-o roba de culoarea sofranului poate fi vazut intr-o inregistrare video in timp ce…

- Mihail Galin a povestit saptamana trecuta pe Facebook cum motanul sau, Victor, a fost considerat ca fiind prea greu pentru a fi acceptat in cabina in timpul unei escale la Moscova, in timpul unui zbor din Letonia catre Vladivostok, in Extremul Orient rus. „La cantarire, animalul avea peste…

- Interul Cristina Neagu a jucat, duminica, al doilea meci in Liga Campionilor, dupa o lunga perioada de indisponibilitate cauzata de o accidentare. Ea a postat un mesaj pe Facebook, in care promite ca va fi din nou o jucatoare de neoprit.

- Interul Cristina Neagu a jucat, duminica, al doilea meci in Liga Campionilor, dupa o lunga perioada de indisponibilitate cauzata de o accidentare. Ea a postat un mesaj pe Facebook, in care promite ca va fi din nou o jucatoare de neoprit."Cu siguranta ca infrangerile sunt mereu dureroase, dar…

- O pisica ii ajuta pe copii sa poarte ochelarii de corecție pe care altminteri nu i-ar accepta foarte ușor. Proprietara unui magazin dintr-un orașel din statul american Pennsylvania a avut aceasta idee, care da și roade.

- Un barbat din Moscova risca cinci ani de inchisoare dupa ce a atacat un polițist cu o pisica, arata Hotnews. Suspectul aflat in stare de ebrietate i-a aruncat ofițerului pisica in fața, iar felina l-a ”zgariat serios”. Barbatul a negat acuzațiile și a spus ca pisica a sarit singura pe polițist. Gennady…

- Un barbat din Moscova risca cinci ani de inchisoare dupa ce a atacat un ofiter de politie cu o pisica. Suspectul, Gennadi Shcherbakov, i-a aruncat efectiv pisica in fata politistului, acesta fiind "zgariat serios". Barbatul, in varsta de 59 de ani, ar fi fost baut in momentul in care a avut loc incidentul,…