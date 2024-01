Stiri pe aceeasi tema

- Au fost scene violente intr-un autobuz din Constanța. Un barbat imbracat in straie de calugar a fost filmat in timp ce a luat la bataie un calator. In imaginile surprinse de un martor la episodul violent se poate observa cum barbatul imbracat in straie monahale se repede asupra unei alte persoane. Și…

- Romania accelereaza lucrarile in infrastructura dispunand de fonduri europene, dar și naționale și locale consistente, investind atat in infrastructura mare, dar și in cea mica, in special in proiecte de amenajare urbana care, deși nu se compara cu...

- Imagini ireale au fost surprinse la Constanța. Mai mulți barbați, cuprinși probabil de dorința arzatoare de a pastra datinile romanești, au decis sa sacrifice doi porci chiar intr-un parc dintr-un cartier rezidențial.Animalele au fost aduse la locul cu pricina chiar de o ambulanța privata, dupa care…

- Meciul din prima liga braziliana dintre Coritiba și Cruzeiro, echipa amenințata cu retrogradarea, a degenerat in violențe dupa ce echipa gazda a marcat un gol de onoare pe final de meci.Cruzeiro, care este deținuta in majoritate de legendarul Ronaldo, fostul atacant al lui Real Madrid și al Braziliei,…

- Un tanar de 23 de ani din judetul Constanta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a provocat distrugeri unei masini de politie, a lovit usa de acces in sediul politiei Amzacea, a smuls doua camere de supraveghere din unitate și i-a injurat pe oamenii legii.

- Familie din Alba Iulia, trimisa in judecata dupa o bataie in autobuz. Martor la scandal, amenințat cu moartea Patru persoane, rude intre ele vor ajunge in fața magistraților Judecatoriei Alba Iulia pentru mai multe capete de acuzare. Totul a pornit dupa ce o femeie, a batut o alta femeie intr-un autobuz…

- Un barbat de 66 de ani a fost batut in propria curte, de catre un localnic de 39 de ani. Incidentul s-a produs in 8 septembrie 2023, insa fratele barbatului agresat a anunțat Poliția abia in 12 septembrie. Barbatul a decedat ulterior la spital, in 11 octombrie 2023. Iar acum polițiștii trebuie sa stabileasca…