- Romania se menține pe locul 45 din 163 de țari și pe ultimul loc in clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2020 privind calitatea vieții și bunastarea sociala. "Romania se menține pe locul 45 din 163 de țari și pe ultimul loc in clasamentul statelor…

- Budapest Business Journal scrie ca dintre aceste banci, aproape toate sunt subsidiare ale altor grupuri bancare mari care sunt deja supravegheate de BCE deoarece au sediul in Belgia, Grecia, Italia si Austria. Croatia si Bulgaria sunt unele dintre cele mai sarace economii ale Uniunii Europene,…

- Bulgaria a reușit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turiștii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese din analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinație s-a coagulat un nucleu de turiști cu venituri medii și peste medie care sunt dispuși sa cheltuiasca mai mult…

- Deloitte Romania iși consolideaza echipa de conducere prin promovarea Ioanei Boca, pe poziția de Director Consultanța Financiara, a lui Sorin Elisei, pe poziția de Director in cadrul practicii specializate in industria de energie și resurse naturale, și a lui Mihnea Galgoțiu-Sararu, in rolul de Partener…

- "Este foarte grav faptul ca opt state din UE au impus deja romanilor masuri de restricționare in diferite forme, inclusiv cu obligativitatea de autoizolare, din cauza modului deficitar in care Guvernarea liberala a gestionata criza COVID-19. Acest lucru demonstreaza ca reprezentanții executivului…