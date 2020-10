Calitatea aerului s-a deteriorat sever în capitala Indiei Poluarea din capitala Indiei a fost catalogata drept "extrem de severa" pentru prima data din luna februarie, pe fondul temerilor ca o calitate scazuta a calitatii aerului pentru o perioada indelungata ar putea afecta pacientii care se recupereaza dupa infectarea cu noul coronavirus, informeaza DPA. Arderea miristilor de catre fermierii din zona Delhi, alaturi de factori climatici precum lipsa vantului au dus la cresterea poluarii aerului, a declarat VK Shukla, un oficial al Comitetului pentru Controlul Poluarii din Delhi. Nivelurile particulelor in suspensie mai mici de 2,5 micrometri (PM2,5)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

