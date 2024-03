Stiri pe aceeasi tema

- Peste zece milioane de thailandezi au avut nevoie de tratament medical din cauza problemelor de sanatate legate de poluare in 2023, a indicat o agentie guvernamentala, solicitand mai multe masuri din partea autoritatilor, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Conform datelor Ministerului Sanatatii,…

- Somnul de calitate joaca un rol important in menținerea starii de sanatate. In timpul somnului, organismul lucreaza la repararea țesuturilor, la consolidarea memoriei și echilibrarea hormonilor. Din pacate, prea puține persoane se bucura cu adevarat de un somn bun – studiile au aratat ca la nivel mondial,…

- Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord asupra directivei privind calitatea aerului care aduce mai multe imbunatatiri si drepturi pentru cetateni, asigurand un aer mai curat si preventie impotriva bolilor pulmonare foarte grave cauzate de poluare, informeaza…

- Activiștii ecologiști din Paris fac un ultim efort pentru a obține un vot istoric prin care sa tripleze taxele de parcare pentru SUV-uri, o masura menita sa combata poluarea aerului, care este urmarita indeaproape de alte orașe, precum Londra, noteaza The Guardian.Locuitorii Parisului vor fi chemați…

- China isi propune noi obiective privind imbunatatirea calitatii aerului in cadrul strategiei sale de dezvoltare verde si cu emisii reduse de dioxid de carbon, conform unei informatii publicate joi de agentia chineza Xinhua, transmite Reuters care mai mentioneaza ca aceste obiective depasesc inca limitele…

- Jurnal bihorean a consultat reprezentanții unor ONG-uri care se ocupa de protecția mediului, dar și un medic veterinar, pentru a ne face o idee despre efectele artificiilor asupra mediului și animalelor.

- Calitatea aerului in China s-a inrautatit in acest an pentru prima data de cand tara asiatica a lansat o campanie de „razboi impotriva poluarii” in 2013, potrivit unui studiu publicat vineri, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „2023 marcheaza primul an in care nivelul mediu national de (particule…

- Capitala Macedoniei de Nord se lupta cu poluarea aerului, fiind unul din cele mai poluate orașe din lume din cauza exploatarii carbunelui pe scara larga in aceasta țara. Skopje este unul dintre cele mai poluate orașe din lume. Unul dintre factorii care contribuie la aerul murdar din Macedonia de Nord…