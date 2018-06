"La noi, toata lumea a fost acuzata (...). Dosarele instrumentate la DNA pe coruptie, cred ca 90% sunt pe abuz in serviciu, care este considerata ca o infractiune conexa coruptiei. Altii nici macar nu sunt acuzati direct ei pentru abuz in serviciu, ci participare indirecta la abuz in serviciu. Toate lucrurile acestea au transformat Romania intr-un exemplu pe care eu il deplang, adica Romania a devenit, cu ajutorul DNA, tara cea mai corupta din Europa, prin numarul de cazuri de coruptie raportate, ca noi raportam si aia isi imagineaza toate grozaviile", a spus Calin Popescu Tariceanu intr-o…