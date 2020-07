Stiri pe aceeasi tema

- "Se intampla exact ce spuneam in argumentația de a nu vota legea carantinarii: abuzurile sunt dupa colț! Aici aveti un exemplu: lipitorul de afișe de la PNL, acum șef mare la DSP, decide cu de la sine putere sa interneze un minor asimptomatic in spital! Fara sa intrebe parinții, fara sa intrebe…

- Votul s-a desfasurat in plenul Senatului, grupurile parlamentare fiind in favoarea raportului Comisiei juridice. Printre singurii care au votat impotriva s-a numarat Calin Popescu Tariceanu și Eugen...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, critica dur forma in care PNL a elaborat Legea carantinarii și atenționeaza ca deși e important sa prevenim infectarile cu coronavirus, e la fel de important sa nu legitimam abuzuri."NU” DEMOCRAȚIEI CU JUMATATE DE NORMA! Recunosc, am incercat sa…

- Daniel Fenechiu are acasa o sticla cu coniac vechi de 50 de ani, varsta domniei sale. Cum s-a aflat asta? Simplu! Chiar senatorul liberal s-a mandrit cu asta, noaptea trecuta, conectat fiind la dezbaterile online din Comisia Juridica a Senatului, referitor la legea carantinarii. Liderul senatorilor…

- PSD anunța ca proiectul de lege privind carantina si izolarea propus de Guvern va fi discutat în plenul Camerei Deputatilor cel târziu joi dimineata, cu "modificari majore". "Foarte importanta este si discutia privind adoptarea Legii carantinarii si izolarii. Dupa…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca proiectul de lege privind carantinarea și izolarea persoanelor și bunurilor are o mulțime de probleme și trebuie discutat și modificat serios in Parlament. In același timp, Tariceanu se teme de o ințelegere subterana, care va face proiectul sa treaca…

- Calin Popescu Tariceanu a acuzat guvernul ca, deși a promis familiilor cu venituri mici, nicio persoana din aceasta categorie ”nu vazut vreo masca”. ”Este o noua dovada de cinism și o noua dovada ca PNL-ul a incaput pe mana unei gaști de propagandiști zgomotoși”, mai transmite liderul ALDE. „Ne apropiem…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au confiscat 49.500 de maști de protecție faciala, 154.417 manuși chirurgicale și 1.550 de litri de produse dezinfectante, in cadrul unor activitați pentru prevenirea si combaterea faptelor…