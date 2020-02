Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv Județean al PSD Timiș a desemnat, astazi, candidatul Partidului Social Democrat la președinția Consiliului Județean Timiș. Acesta este lugojeanul Calin Dobra, actualul președinte al Consiliului Județețean Timiș. Totodata, au fost stabiliți, prin vot, și candidații…

- Intrunit vineri, Comitetul Executiv Județean al PSD Timis a stabilit, prin vot, mai multi candidati ai partidului la alegerile locale din vara acestui an. De asemenea, social-democatii timiseni au stabilit ca vor ataca presedintia CJ Timis cu actualul titular al functiei, Calin Dobra. The post Calin…

- Dupa ce Andrei Gerea, presedintele ALDE Bucuresti, i-a cerut joi demisia lui Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE isi gaseste sustinatori chiar in organizatia condusa de Gerea. Bogdan Trifan, presedintele ALDE Sector 6, ii transmite lui Gerea ca ar trebui sa fie mai concentrat pe pregatirea campaniei…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul sau testeaza posibili candidati pentru Primaria Capitalei atat din interiorul partidului, cat si din afara lui, urmand sa castige cel mai bine plasat in sondajele liberalilor. "Cercetam posibili candidati, atat candidati care sunt…

- „Vor fi oameni care n-au candidat niciodata. E un avantaj pe care il ai atunci cand faci un partid nou”, a spus Victor Ponta, despre candidații Pro Romania la alegerile locale din acest an.„Am fost atația ani și la PSD, era foarte greu, ca erau oameni in funcții, erau alții care spuneau…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a cerut luni Guvernului sa propuna "indata" un calendar pentru alegerile locale, pentru ca partidele sa poata sa se organizeze corespunzator, si a reiterat ca se...

- Lugojeanul Calin Dobra a demisionat, astazi, din funcția de președinte al PSD Timiș și a primit girul Comitetului Executiv Național al PSD pentru a candida, la alegerile locale de anul viitor, pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. „Astazi, 23 decembrie 2019, Calin…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…