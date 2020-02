California: peste 85 000 de condamnări legate de canabis vor fi șterse automat din caziere Peste 85 000 de condamnari legate de posesia și consumul de canabis vor fi șterse automat din caziere printr-un program-pilot computerizat lansat în California, stat în care posesia și vânzarea canabisului în scopuri recreaționale au fost legalizate din 2018, anunța AFP.



Aceste condamnari, unele vechi de 60 de ani, au cauzat în multe situații probleme în gasirea unui loc de munca sau a unei locuințe.



