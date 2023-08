Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din California au aprobat ca doua companii rivale de robotaxi, Cruise si Waymo, sa-si opereze masinile fara sofer la fiecare ora in fiecare zi in tot orasul San Francisco si sa taxeze pasagerii pentru serviciile lor. Votul a avut loc pe fondul unor conflicte intre companiile de robotaxi…

- Poliția a recuperat o mașina de lux in valoare de 170.000 de euro, care fusese vanduta ilegal. Autoturismul era in posesia unui barbat din județul Ialomița. In perioada 2020 - 2021, mai multe persoane au inmatriculat doua mașini de lux ale unei firme, fara acordul proprietarului.Politistii Direcției…

- Oamenii care se aflau pe plaja din Eforie Sud au ramas surprinși cand au vazut mașina condusa de tanarul de 18 ani pe plaja. Incidentul s-a petrecut undeva in jurul orei pranzului. In imaginile surprinse se poate observa cum șoferul a incercat sa scoata mașina din nisip și, nereușind, a chemat și un…

- Intr-un moment in care o parte a puternicilor Romaniei iși impart pozițiile in stat pentru ei și prieteni, iar incompetența lor se platește prin tragediile cetațenilor, romanii competenți continua sa-și faca treaba, in țara și in strainatate. Anca Dragan, 35 de ani, lucreaza in SUA, intr-unul dintre…

- Poliția a identificat barbatul, care sambata dimineața a urcat cu automobilul pe scarile Guvernului . Este vorba de Ghenadie Gisca, o veche cunostința a polițistilor. Acesta le-a spus polițistilor veniți la fața locului ca „i-a ajuns cuțitul la os”, in condițiile in care a fost amendat de mai multe…