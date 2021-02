Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de sambata, 6 februarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. In fiecare an, la aceasta data este praznuit un sfant important, acesta purtand numele de Vucol, cunoscut drept episcopul Smirnei. Conform credinței, exista o rugaciune speciala adresata lui ce se…

- Ziua de 15 ianuarie este o zi foarte importanta pentru toți creștinii! In fiecare an la aceasta data sunt sarbatoriți trei sfinți de care toata lumea trebuie sa știe! Ce rugacune trebuie sa rostești pentru a avea mult spor in tot ce iți propui!

- 1883: Szikszai Lajos este ales vice-comite al comitatului Salaj S-a intamplat in 18 decembrie 1803 – A murit Johann Gottfried Herder, filosof, critic literar si estetician german, unul dintre intemeietorii curentului literar “Sturm und Drang”, alaturi de F.M. Klinger, Schiller, Goethe etc. (n.25.08.1744).…

- Azi, 7 decembrie, creștinii ortodocși sarbatoresc inca un mare sfnt. Ce praznuiesc aceștia la o zi de Sfantul Nicolae? Care sunt obligațiile pe care le au și ce nu trebuie sa faca sub nicio forma? Calendar ortodox 7 decembrie. Ce sfand sarbatorim azi? Azi, 7 decembrie, creștinii ortodocși o sarbatoresc…

- Luni, 30 noiembrie, pentru romanii este o sarbatoare foarte importanta, asta pentru ca e praznuit Sfantul Andrei, Ocrotitoriul Romaniei! Iata ce rugaciune trebuie sa rostești in aceasta zi pentru a fi ferit de rele!

- 1881: la Simleu Silvaniei ia fiinta Reuniunea femeilor romane salajene, condusa de Maria Cosma S-a intamplat in 18 noiembrie 1836 – S-a nascut Cesare Lombroso, medic si antropolog italian, precursor al criminologiei moderne („Omul criminal”) (m.19.10.1909). 1874 – Romania a aderat la Conventia internationala…

- An de an, pe data de 15 noiembrie, incep Postul Craciunului! Iata cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o rostești in prima zi din Postul Nașterii Domnului! Ce este bine sa faci in astazi pentru a-ti merge bine in viata?

- 1891: la Simleul Silvaniei este inaugurata Scoala de fete S-a intamplat in 12 noiembrie 1878: I.L. Caragiale a citit, la banchetul „Junimii„, prima sa creatie dramatica: „O noapte furtunoasa„. 1884: La Timisoara s-a introdus iluminatul electric al strazilor. De la acea data, Timisoara a apartinut,…