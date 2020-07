Stiri pe aceeasi tema

- 1798: Guberniul Transilvaniei recunoaste jurisdictia separata a orasului Zalau fata de comitatul Solnocul de Mijloc CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Aducerea moastelor sf. mucenici, doctori fara de arginti Chir si Ioan; Sf. mucenic Papia • Greco-catolic: Aducerea la Roma a moastelor sfintilor Ciril si Ioan,…

- 1939: la Cristolt se declanseaza greva minerilor, cauzata de neplata salariilor CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. sfintit mucenic Metodie, episcopul Patarelor; Cuv. Calist, patriarhul Constantinopolului (SOLSTITIUL DE VARA (ziua 15 ore Noaptea 9 ore); • Greco-catolic: Sf. Metodiu, episcop, martir († 311)…

- 1926: la Zalau apare primul numar al ziarului „Steaua” CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. mucenita Glicheria; Cuv. Serghie Marturisitorul • Greco-catolic: Sf. Gliceria, martira († 161); Aparitia Preasfintei Fecioare Maria la Fatima (1917) • Reformat: Szervac • Romano-catolic: Sf. Fecioara Maria de la…

- In dimineata zilei de 7 mai 351, in timpul imparatului Constantiu, fiul Sfantului Constantin cel Mare, pe cerul Ierusalimului s-a aratat o cruce luminoasa, care se intindea de la Golgota pana la Muntele Maslinilor, pe o distanta de circa 9 kilometri, stralucind mai puternic decat soarele. Semnul crucii…

- Printul de Wales se adreseaza romanilor intr-un mesaj video cu ocazia Pastelui ortodox, in care evoca actuala criza sanitara si isi exprima dorinta de a reveni in Romania, dar si de a se intalni din nou cu membri ai comunitatii romanesti din Marea Britanie. Redam integral mesajul video al Printului…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a adresat un mesaj cu ocazia Pastelui ortodox, in care isi exprima speranta ca "evlavia celor credinciosi va intari speranta si determinarea" in lupta cu pandemia COVID-19, informeaza un comunicat al Ambasadei SUA in Romania, remis AGERPRES. "Susan (Pompeo) si…

- 1934: sub presedintia lui Victor Supuran, la Zalau ia fiinta prima Asociatie a functionarilor rurali din Romania CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma episcopul • Greco-catolic: Sf. Ioan, cuvios († secolul al IX-lea) • Reformat: Ilma, Andrea • Romano-catolic:…

- 1926: la Simleu Silvaniei apare primul numar al ziarului „Poporul Salajean”, condus de Tanase Pusca CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Ss. apostoli Aristarh, Pud si Trofim • Greco-catolic: Sf. Crescent, martir • Reformat: Emese • Romano-catolic: Sf. Anastasia, martira