- Este sarbatoare mare pentru creștinii de pretutindeni sambata, 6 martie. Conform datelor din calendarul ortodox, anual, la aceasta data sunt praznuiți mai mulți sfinți importanți. Aceștia sunt Sfinții Teodor, Constantin, Calist, Teofil, Vasois. Sunt pomeniți laolalta, deoarece cu toții au patimit in…

- Ziua de 25 februarie anunța in fiecare an un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. Anual, la aceasta data este sarbatorit Sfantul Tarasie. Creștinii trebuie sa știe totodata ca exista o rugaciune speciala care odata rostita ii va ajuta pe oameni sa se impace cu cei cu care nu-și…

- Ziua de 19 februarie reprezinta o sarbatoare importanta pentru creștinii de pretutindeni. In fiecare an, la aceasta data, in calendarul ortodox sunt pomeniți trei mari sfinți. Aceștia sunt Sfantul Arhip, Sfantul Filimon si soția sa, Apfia. Odata cu praznuirea lor se rostește și o rugaciune speciala…

- Conform calendarului ortodox, vineri, 5 februarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru creștini. Anual, la aceasta data, credincioșii de pretutindeni sarbatoresc o mare sfanta. Aceasta se numește Sfanta Agata, iar potrivit credinței, rugaciunea speciala adresata ei la va ajuta pe femeile grav…

- Sarbatoare mare pentru credincioșii de pretutindeni in ziua de 4 februarie! Calendarul ortodox ne arata ca in fiecare an, la aceasta data, este pomenit Sfantul Isidor Pelusiotul. In același timp, creștinii trebuie sa știe ca exista și o rugaciune speciala, menita sa--i ajute pe cei care se simt deznadajduiți…

- Conform calendarului ortodox, in fiecare an, data de 29 ianuarie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioșii de pretutindeni. In aceasta zi este sarbatorit un sfant important, și anume Ignatie Teoforul. Iata ce rugaciune speciala trebuie sa rostești pentru a avea parte de reușite la locul…

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de duminica, 3 ianuarie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceasta data sunt sarbatoriți mai mulți sfinți importanți. Iata ce rugaciuni speciale trebuie sa rostești ca sa-ți mearga bine!

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de 20 decembrie reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși! Anual, la aceasta data, creștinii sarbatoresc un sfant important. Iata care este cea mai puternica rugaciune din Postul Craciunului!