CALENDAR ORTODOX / 6 mai: Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul La 6 mai, Biserica Ortodoxa il sarbatorește pe Sfantul și Dreptul Iov, mult rabdatorul. Sfantul și dreptul Iov a trait in Avsitida, teritoriu intre Arabia și Idumeea. Acesta se tragea din seminția lui Avraam, fiu din fiii lui Isav. Tatal sau se numea Zaret, iar mama sa, Vosora. Persoana lui Iov este una istorica. Despre existența lui scrie Iezechiel care il amintește pe Iov drept unul dintre cei mai mari drepți ai Vechiului Testament, alaturi de Noe și Daniel. Sfantul și dreptul Iov avea șapte fii și trei fiice și multe bogații. El era un barbat cinstit, drept și temator de Dumnezeu. Este personajul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

