Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 21 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. In aceasta zi sfanta este praznuit Cuviosul Maxim Marturisitorul, care a avut un rol semnificativ in ceea ce privește monotelismului, o doctrina ce susținea ca in Mantuitorul Iisus Hristos exista…

- In fiecare an, pe data de 18 ianuarie, este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana ii sarbatorește pe Sfinții Atanasie si Chiril. Sunt doi dintre cei mai mari sfinți cunoscuți in viața religioasa. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- An de an, la data de 25 decembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic, Nașterea Domnului, Craciunul. Iata cea mai puternica rugaciune pe care daca o vei rosti de Craciun vei fi binecuvantat tot anul!

- An de an, la data de 12 decembrie 2023, este praznuit Sfantul Spiridon. Totodata, in Calendarul Ortodox, aceasta sarbatoare este marcata cu cruce neagra, iar pentru credincioșii care țin post este o zi cu dezlegare la pește. Iata ce rugaciune sa rostești, astazi, pentru vindecarea celor bolnavi!

- An de an, la data de 24 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din an. Ei bine, in aceasta zi sfanta este praznuit Sfantul Mare Mucenic Clement, protectorul celor nedreptatiti. Exista, insa, o rugaciune pe care este bine sa o rostești de fiecare data cand simti ca esti tinta nedreptatilor.…

- In fiecare an pe data de 12 noiembrie, in calendarul ortodox, sunt praznuiți Sfantul Atanasie Todoran și Sfantul Ioan cel Milostiv. In aceasta zi de sarbatoare e bine sa rosteși o rugaciune catre Sfantul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei.

- An de an, la data de 11 noimebrie are loc o sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox. Astfel, Biserica Ortodoxa il celebreaza pe Sfantul Mina. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi, face minuni in momentele de cumpana!

- An de an, credincioșii ortodocși ii sarbatoresc pe Sfinții Mihail și Gavril la inceputul lunii noiembrie, mai exact pe data de 8. Acești doi arhangheli ocupa un loc special in tradiția creștina și sunt considerați conducatorii cetelor de ingeri și calauze ale sufletelor pamantenilor in drumul lor spre…