CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții douăzeci de mii de mucenici din Nicomidia CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții douazeci de mii de mucenici din Nicomidia Pe cand se afla in cetatea Nicomidiei, spun istoricii, imparatul pagan Maximian a aflat despre multimea crestinilor si a pus la cale uciderea lor, in preajma sarbatorii Nasterii Domnului Iisus Hristos. Stiind ca toti crestinii se vor aduna in marea biserica a Nicomidiei, imparatul a poruncit ca aceasta sa fie inconjurata din timp cu lemne […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții douazeci de mii de mucenici din Nicomidia in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

