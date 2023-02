Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfintit Mucenic Haralambie Sfantul sfintit mucenic Haralambie a trait in timpul imparatului Sever, pe cand ighemon in cetatea Magneziei era Luchian, alaturi de Luchie. Ales episcop de catre crestinii cetatii. ii invata pe acestia cuvantul lui Dumnezeu, povatuindu-i pe…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul Sfantul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a suferit moarte de martir la Roma, in timpul domniei imparatului Traian in anul 107 și Aducerea moaștelor Sfantului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a avut loc in anul 108.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Maxim Marturisitorul Sfantul Maxim Marturisitorul s-a nascut in anul 580, in Constantinopol, intr-o familie nobila. A intrat in monahism in manastirea Chrysopolis. Misiunea principala a Sfantului Maxim Marturisitorul a fost apararea dreptei credințe impotriva monotelismului.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul Sfantul Gheorghe a trait in Hozeva pe la sfarsitul secolului al VI-lea si inceputul secolului al VII-lea. Numele de „Hozevitul” provine dupa acela al chinoviei sale, Manastirea Hozeva. Manastirea este sapata intr-un perete de stanca, pe locul…

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea Sfantului sfintitului Mucenic Ignatie, purtatorul de Dumnezeu Teoforul .Sfantul sfintitul Mucenic Ignatie, urmas al apostolilor, al doilea patriarh al Bisericii Antiohiei dupa Evod, a fost impreuna cu Policarp, episcopul Bisericii Smirnei, ucenic al Sfantului…

- Sfantul Spiridon al Trimitundei a trait in secolul al IV-lea. S-a nascut in jurul anului 270, in Aski, Cipru, și a fost pastor de oi. Dupa moartea soției sale, alege sa duca o viața ascetica. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea orasului Pafos. Participa la primul sinod ecumenic de…

- Sfanta Mucenița Filofteia a trait in sec. al XIII-lea, in sudul Dunarii, insa nu se stie cu exactitate daca provenea din neam de romani sau de bulgari. Numele sau in limba greaca inseamna “iubitoare de Dumnezeu”. Pentru ca a dovedit mila fața de oamenii sarmani, a fost omorata de tatal sau, la varsta…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul mucenic Paramon Acest sfant a patimit in timpul imparatului Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducatorul Nicomidiei. Aquilin intemnițase 370 de creștini. Aceștia au fost duși la templul zeului Poseidon și obligați sa jertfeasca acestei zeitați greco-romane. Paramon…