CALENDAR ORTODOX 2023: Sfântul Mucenic Laurențiu, arhidiaconul CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Laurențiu, arhidiaconul Sfantul, slavitul arhidiacon și mucenic Laurențiu sau Lavrentie (latina: Laurentius, „cel incununat cu lauri”) a fost unul din cei șapte diaconi a Bisericii Romei și impreuna-patimitor cu sfantul ierarh mucenic papa Sixt al II-lea al Romei, suferind mucenicia in timpul persecuțiilor ordonate de imparatul Valerian in anul 258. Sfantul Laurențiu era de loc din nordul […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mucenic Laurențiu, arhidiaconul in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

