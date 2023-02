CALENDAR ORTODOX 2023: Sfântul Cuvios Timotei CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Timotei Sfantul Timotei, intrand de mic in viata monahala, a fost ucenic al fericitului Teoctist, staretul manastirii din muntele Olimpului, langa pustiul ce se numea Simboli. Traind prin munti si prin pustietati, se nevoia in post, in infranare, in rugaciuni de toata noaptea si cu darul Lui Dumnezeu a stins cu totul patimile trupului si sufletului […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Timotei in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

