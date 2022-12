Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul mucenic Paramon Acest sfant a patimit in timpul imparatului Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducatorul Nicomidiei. Aquilin intemnițase 370 de creștini. Aceștia au fost duși la templul zeului Poseidon și obligați sa jertfeasca acestei zeitați greco-romane. Paramon…

- Uniunea Europeana finanțeaza construirea unui bloc in Patria Usturoiului, la Copalau Administrația publica de la Copalau a anunțat ca in cel mai scurt timp va intra in linie dreapta construcția unui nou bloc de locuințe la Copalau, localitate numita de mulți și Patria Usturoiului. In urma depunerii…

- La Protecția Consumatorilor, indiferent de județ, se reclama orice. De la deranjul facut de cantatul cocoșului dimineața, reclamație facuta in Maramureș și la Garda de Mediu, la tot felul de nemulțumiri care de care mai bizare. Plangere bizara depusa la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Au fost momente de panica la Scoala nr.14 din Botoșani, acolo unde un incendiu de mari dimensiuni a izbucnit la etajul 1 al unitații de invațamant. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, in timp ce sute de elevi au fost evacuați de cadrele didactice. Ce s-a intamplat, de fapt.…

- Acest lucru nu s-a intamplat in ultimii cel puțin 15 ani, pe data de 15 ianuarie cand este marcata Ziua Culturii Naționale unde autoritațile locale depun eforturi substanțiale pentru susținerea financiara a evenimentelor organizate.

- Valeriu Iftime, conducatorul celor de la FC Botoșani, se așteapta ca Mihai Teja sa demisioneze. Dupa 0-1 cu CS Mioveni in Cupa Romaniei, antrenorul moldovenilor declara aseara ca urmeaza sa aiba o discuție cu Iftime. Cei doi au stat de vorba in aceasta dimineața, iar Iftime a declarat pentru GSP ca…

- Chindia Targoviște continua seria rezultatelor bune sub „bagheta“ lui Toni Petrea, chiar daca astazi a intalnit o echipa bataioasa, pe AFC Hermannstadt. Dambovițenii au reușit sa se impuna la limita, cu 1-0, in partida susținuta pe stadionul „Gaz Metan“ din Mediaș. Golul care a facut diferența a fost…

- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava trage un semnal de alarma privind pericolele care "bat la ușa" județului, focare de pesta porcina africana și de rabie evoluand aproape, la Iași și Botoșani.La Iași, pesta porcina africana a intrat intr-o ferma ...