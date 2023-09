Calendar ortodox 17 septembrie 2023. Ce sarbatoare este duminica? In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfintelor Mucenite si bine biruitoare fecioare: Pistis, Elpis si Agapis si a maicii lor, Sofia.Aceste sfinte au trait in Italia, pe vremea imparatiei lui Adrian 117 138 .Deci aducand pe Pistis, care era de doisprezece ani, si marturisind ea pe Hristos, au batut o cu toiege, si i au taiat sanii, din care in loc de sange a curs lapte, si dupa alte chinuri, i au taiat capul.Dupa aceea pe Elpis, care era de zece ani, au supus o de asemenea la felu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale, Pistis, Elpis si Agapis au vietuit in Italia si au patimit in timpul domniei imparatului Adrian (117-138). Sofia, nume grecesc, inseamna intelepciune. Ea a avut trei fiice pe care si le-a botezat cu numele…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea Sfantului Mucenic Sozont.Acest sfant se tragea dupa neam din Licaonia Asia Mica si a trait in timpul imparatiei lui Diocletian catre 304 . Inainte de a primi sfantul botez se numea Tarasie, si era pastor de oi. De la pastorit el a invatat arta de a paste…

- In aceasta luna, in ziua a doua pomenirea Sfantului Mucenic Mamant sau Mamas .Acest sfant a trait in a doua jumatate a secolului al III lea si era din cetatea Gangra, in Paflagonia Asia Mica . Parintii sai erau crestini, si fiind prinsi pentru credinta in Hristos si bagati in temnita, Mamas Mamant s…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea mutarii moastelor Preacuviosului Parintelui nostru Maxim Marturisitorul.Sfantul Maxim a trait pe vremea raucredinciosului imparat Constans al II lea Pogonatul 641 668 , nepotul lui Iraclie, si era filozof desavarsit. Impodobindu se cu intelepciunea,…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea Preacuviosului Mucenic Dometie persul impreuna si cu doi ucenici ai sai.Acest sfant a trait pe vremea imparatului Constantin si era pers de neam. Fiind invatat credinta lui Hristos de un oarecare Agar, a parasit paganatatea; si se duse la cetatea Nisibi,…

- Sfanta Mare Mucenița Hristina a trait in cetatea Tir, in timpul imparatului Septimiu Sever (193-211). A fost fiica unui general roman cu numele Urban. Tatal sau, dorind sa o fereasca de credința creștina, a crescut-o inconjurata de slujitori bine aleși. Acest lucru nu a impiedicat-o insa pe tanara sa…

- In aceasta luna, in ziua a zecea, pomenirea Sfintilor 45 de Mucenici, care au marturisit in Nicopolea Armeniei.Acestia, in zilele imparatului Lichinie si ale lui Lisie ighemonul, au marturisit pe Hristos. Si capeteniile lor erau si capetenii ale cetatii: Leontie, Mavrichie, Daniil si Antonie. Si fiind…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea Nasterii Cinstitului Slavitului Prooroc inaintemergatorul si Botezatorul Ioan.Acesta este marturisit de Hristos mai mare decat toti cei nascuti din femei, si mai mult de prooroc, care a saltat in pantecele maicii sale, si a propovaduit oamenilor…