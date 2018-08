Calendar ortodox 17 august 2018. Zi de mare sărbătoare. La mulţi ani sărbătoriţilor! Sfantul Miron preotul a trait in Ahaia, in timpul imparatului Deciu (249-251). O mulțime de pagani a intrat in biserica in care slujea Sfantul Miron, in ziua praznuirii Nașterii Domnului, cu scopul de a-i prinde pe creștini și a-i supune la chinuri. Pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor, Sfantul Miron a fost aruncat in foc și i-a fost luata pielea de pe trup. A fost dus in cetatea Cizicului și acolo i s-a taiat capul. Nume care se sarbatoresc in aceasta zi: Miruna, Mironas, Mironeasa, Mironel, Mirones, Mironescu, Mirea, Miroianu, Mirontov, Mironovici, Mirulescu, Miron … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

