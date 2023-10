Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii il sarbatoresc astazi pe Sfantul Ambrozie de la Optina, despre care se spune ca putea alunga necazurile și ca se ruga pentru fiecare om care ii cerea ajutorul. De aceea, rugaciunea lui este considerata puternica, mai ales in ziua in care este sarbatorit.

- In fiecare an, pe 6 octombrie este praznuit Sfantul Apostol Toma, unul dintre cei 12 ucenici. Se spune ca in aceasta zi este bine sa rostești cea mai puternica rugaciune care aduce vindecare sufleteasca și alunga gandurile negre.

- In fiecare an, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe 30 septembrie pe Sfantul Mucenic Grigorie Luminatorul. Aceasta zi este una dintre cele mai importante deoarece marcheaza sarbatorirea unui sfant care a raspandit creștinismul. Iata ce rugaciune este bine sa rostești astazi!

- An de an, la data de 20 septembrie, ii praznuim pe Sfantul Eustatie și soția sa, Teopista, cu fiii Agapie și Teopist, mari facatori de minuni. Știm despre aceștia ca sunt considerați ocrotitori ai familiei creștine. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi.

- An de an, la data de 17 septembrie 2023, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din an, Sfanta Mucenița Sofia și surorile sale. Mai mult, aceasta este sarbatoare cu cruce neagra pentru crestinii ortodocsi de pretutindeni. Ce nu este bine sa faci astazi ca sa fi ferit de necazuri tot anul.

- An de an, la data de 5 septembrie, credinciosii din toata lumea ii praznuiesc pe Sfantul Proroc Zaharia si Dreapta Elisabeta. Puțini știu, insa, aceștia sunt parintii Sfantului Ioan Botezatorul. Mai mult, acești doi sfinti sunt grabnic ajutatori ai femeilor care nu pot face copii si, in același timp,…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Fotie si Anichit. Acesti sfinti au trait si patimit in zilele imparatului Diocletian 304 . Sfantul Fotie era nepot al Sfantului Anichit. Si facand Diocletian in Nicomidia cuvinte impotriva crestinilor, fiind de fata tot sfatul, si…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche Sfantul Rafail s-a nascut in satul Bursucani, co¬muna Balabanești din ținutul Barladului in anul 1560, intr-o familie dreptcredincioasa. Auzind de marele sihastru Eufrosin de la Agapia, a parasit cele pamantești și, urcandu-se…