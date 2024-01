Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 11 ianuarie, Biserica il praznuiește pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mar, cunoscut drept vindecator al sterilitații. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi.

- An de an, pe data de 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Ștefan, cel considerat primul martir creștin care a fost condamnat de catre autoritațile iudaice la moarte.Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi.

- In fiecare an, pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Biserica Ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Mucenița Eugenia. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru a-ți curața sufletul de pacate.

- An de an, la data de 12 decembrie 2023, este praznuit Sfantul Spiridon. Totodata, in Calendarul Ortodox, aceasta sarbatoare este marcata cu cruce neagra, iar pentru credincioșii care țin post este o zi cu dezlegare la pește. Iata ce rugaciune sa rostești, astazi, pentru vindecarea celor bolnavi!

- Ca in fiecare an pe data de 5 octombrie este sarbatoare mare pentru creștini. Biserica ortodoxa il praznuiește astazi pe Sfantul Sava cel Sfințit. Este sarbatoare cu cruce neagra in calendarul ortodox. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- Astazi, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Antonie de la Iezerul-Valcea, cunoscut drept facator de minuni pentru cei care vor sa iși intemeieze o familie și pentru cei care se simt copleșiți de necazuri. Cele mai puternice cuvinte pe care este bine sa le spui astazi.

Sarbatoare cu cruce neagra pentru crestinii ortodocsi de Sfantul Mucenic Mina, ocrotitorul celor pagubiti Sfantul Mina a trait in timpul domniei imparatului Diocletian. Era soldat, egiptean de neam…

- An de an, la data de 11 noimebrie are loc o sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox. Astfel, Biserica Ortodoxa il celebreaza pe Sfantul Mina. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi, face minuni in momentele de cumpana!