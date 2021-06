Stiri pe aceeasi tema

- Admirand viețile sfinților Simion Stalpnicul și Daniel Stalpnicul, ia decizia de a trai intr-un copac, dorindu-și sa dobandeasca pricepere și smerenie. Drept care se suie intr-un migdal, unde traiește neintrerupt timp de trei ani. La capatul celor trei ani, un inger al Domnului i s-a aratat Cuviosului,…

- Cei trei tineri, care erau ofițeri la curtea lui Alamundar, imparatul Persiei, au fost trimiși de acesta la Calcedon, pentru a negocia un tratat de pace cu imparatul roman Iulian Apostatul (361-363). Manuil, Savel și Ismail fost primiti cu cinste de catre Iulian. In acea perioada, la Calcedon avea loc…

- El a fost episcop al Bisericii din cetatea Ancira Galatei. Ca pastor al Bisericii, ii adapostea pe creștinii prigoniți, iar pe cei omorați de pagani ii ingropa. In timpul persecuției imparatului roman Dioclețian (284-305) impotriva creștinilor, episcopul a fost parat ca a ingropat trupurile unor martire…

- In anul 308, pe cand se afla in Cezareea Palestinei, a mers la palatul dregatorului Urban, la temnita unde erau inlantuiti crestinii, imbarbatandu-i in suferintele lor. Istoricul Eusebiu de Cezareea (265-339), care a asistat la mucenicia Sfintei Teodosia, scrie: „Prelungindu-se pana la cinci ani prigonirea…

- Creștin ortodocșii de pretutindeni ii praznuiesc astazi pe Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihastria Putnei. Sfantul Sila s-a nascut din parinti ortodocsi, Ioan si Ioana in anul 1697, in Botosani. Acesta intrat ca frate la schitul Oraseni, iar cand avea numai 17 ani a venit la Sihastria…

- 1967: la Pria, pe varful Hagaului, se desfasoara prima editie a sarbatorii campenesti „Masurisul oilor” S-a intamplat in 14 mai 1796 – Doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei. 1811 – Paraguay isi castiga independenta fata de Spania. 1870 – S-a desfasurat primul meci…

- Pe data de 10 aprilie este mare sarbatoare la romani, de care orice creștin trebuie sa știe! Sunt sarbatoriți mai mulți sfinți și se rostește cea mai puternica rugaciune care sa ne fereasca de boli crunte.

- Sfantul Ipatie s-a nascut in Cilicia si a fost episcop in Gangra. A participat la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. In timp ce se intorcea de la Constantinopol,a fost prins si batut de ereticii novatieni. O femeie din grupul acestora l-a lovit pe sfant cu o piatra in cap si…