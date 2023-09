Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au fost uciși și cel puțin 10.000 sunt dați disparuți in Libia, in urma inundațiilor provocate de furtuna mediteraneana Daniel care a dus la ruperea a doua baraje, apele maturand orașul portuar Derna, de pe coasta de est a țarii, relateaza The Guardian, BBC și Reuters.Va avertizam ca urmeaza…

- Valentin Olariu, tatal tanarului omorat de Vlad Pascu, soferul drogat, a gasit o camera GoPro cu care Sebi obisnuia sa filmeze, ocazie cu care a descoperit o filmare chiar cu accidentul din 2 Mai. „Sebi avea in ziua accidentului o camera GoPro la el. O avea in borseta pe care o avea la brau si camera…

- Kaufland ofera clienților posibilitatea de a iși scana singuri produsele prin noul sistem K-Scan. Clienții pot astfel sa iși scaneze singuri produsele, iar la casa de marcat doar sa finalizeze cumparaturile. Procedeul poate fi efectuat fie cu propriul telefon mobil, prin aplicația Kaufland, fie cu ajutorul…

- Intr-un cimitir din Bihor a fost facuta o descoperire sinistra. Cadavrele unui nou-nascut si unui fat au fost gasite intr-o groapa acoperita doar pe jumatate cu pamant, intr-un cimitir din comuna Spinus, județul Bihor.Cele doua cadavre de bebeluși au fost gasite in cutii termoizolante. Angajații unei…

- Noi detalii despre cazul șocant al Danei Roba ies la suprafața! Surse din presa mondena relateaza ca, inainte de a chema ambulanța, soțul acesteia a avut o discuție de-a dreptul halucinanta cu o persoana la telefon. Ce a vorbit Daniel Balaciu la telefon, cu puțin timp inainte sa cheme Salvarea? „Aștept…

- Potrivit proiectului, la intrarile in localitațile unde exista risc de trecere automata pe o alta rețea, vor fi amplasate indicatoare de atenționare cu textul “ATENȚIE! RISC DE ROAMING INVOLUNTAR”.Noile semnalizatoare nu vor aparea insa foarte curand pe șosele. Proiectul de lege prevede ca Autoritatea…

- Realme a anunțat lansarea modelului C53, primul din segment cu incarcare la 33W, care poate avea pana la 12GB memorie RAM virtuala și 128GB de stocare. Intr-o gama de preț accesibila, realme C53 ofera și o camera foto de 50MP, dar și o carcasa de 7.49mm. Realme C53 vine cu o baterie de 5000mAh care…

- Finantarea din cadrul Programului de acces si implementare echitabila a internetului in banda larga a fost autorizata de legea infrastructurii de 1.000 de miliarde de dolari, din 2021, sustinuta de Biden. Cheltuielile se vor baza pe o harta realizata de Comisia Federala de Comunicatii, lansata recent,…