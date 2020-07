Stiri pe aceeasi tema

- Melodia „Desteapta-te Române!" a fost compusa de Anton Pann, iar versurile, de poetul Andrei Muresanu. Piesa a devenit imn national în anul 1990, iar în conformitate cu Legea nr. 99/1998, ziua de 29 iulie a fiecarui an, a fost proclamata…

- Direcția de Cultura a Municipiului Carei organizeaza miercuri, 29 iulie 2020, de la ora 10.00, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din Municipiul Carei, un moment solemn dedicat Zilei Imnului Național. In cadrul evenimentului vor avea loc evocarea istoricului Imnului Național și intonarea…

- Prin legea nr.99/1998, ziua de 29 iulie a fost proclamata Ziua Imnului National al Romaniei, “Desteapta-te, romane!”, ca simbol al unitatii Revolutiei Romane de la 1848, din veacul trecut. Imnul de Stat, pe care il cunostem sub tatul “Desteapta-te, romane!”, traverseaza istoria noastra de peste 170…

- 1793 - Jean Paul Marat, unul dintre cei mai radicali conducatori ai Revoluției franceze, a fost injunghiat de catre Charlotte Corday, o tanara de nici 25 de ani in momentul asasinatului, membra a unei familii aristocratice saracite.

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au anunțat astazi ca au ajuns la un acord cu fundasul Marius Briceag privind incetarea colaborarii. „Clubul Universitatea Craiova anunța faptul ca s-a desparțit de fundașul de banda Marius Briceag. Ii mulțumim lui Marius pentru profesionalismul de care a dat…

- E vorba despre Dumitru Rașina, șeful Securitații Arad, care a afirmat ca Securitatea avea informații despre asasinarea lui Ceaușescu. Rașina a fost audiat de Comisia parlamentara in 1994 iar in cadrul acestor audieri a afirmat ca in 1989, in timp ce participa la un instructaj cu mai mulți…

- In consecinta anunturilor oficiale conform carora starea de urgenta nu va fi prelungita, iar dupa data de 15 mai se are in vedere redeschiderea parcurilor, Piete Prest SA a demarat o actiune de infrumusetare a parcurilor din Ramnicu Valcea in care, in baza Hotararii nr. 3 a Comitetului Local pentru…