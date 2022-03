Stiri pe aceeasi tema

- A venit primavara, și nu doar calendaristic, ci și la nivel de temperaturi, astfel ca nu sunt puțini bucureștenii care au in plan sa iasa la plimbare, prin oraș, la sfarșit de saptamana, pentru a se deconecta dupa zilele de lucru. In tot acest context, s-a aflat ca de luna viitoare, in Capitala ar urma…

- „In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”! In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii și turiștii care ajung in Capitala.Noutatea…

- Gabriela Firea a anunțat ca in Programul Ministerului Familiei se vor putea inscrie femei cu varsta intre 20 si 45 de ani, iar cuplurile care aplica pot fi persoane casatorite sau necasatorite. Se pot inscrie pentru decontarea FIV si femei singure, iar suma maxima decontata va fi de 4.500 de euro, menționeaza…

- Perimetrul Parcului Natural Vacaresti – preluat de curand in administrare de Primaria Capitalei, va fi patrulat de politisti locali, dupa cum transmite primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. De asemenea, vineri, in mai multe zone din parc a avut loc o actiune de igienizare, in urma careia au fost…

- ”In urma discutiilor dintre Primaria Capitalei prin ADI Transport Public Bucuresti Ilfov, Ministerul Transporturilor si Metrorex, din 15 februarie vom avea bilete si abonamente care integreaza linia de tren Gara de Nord – Otopeni cu metroul si cu transportul public de suprafata. Este un pas mic in conceptul…

- Biletele și abonamentele unice pentru cei care calatoresc cu STB, cu metroul și cu trenul de la Gara de Nord la Otopeni vor fi disponibile din data de 15 februarie, a anunțat vineri primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pe pagina sa de Facebook. ”Este un pas mic in conceptul trenului metropolitan”,…

- Un șofer STB care face parte dintr-un sindicat mai mic, diferit de Sindicatului Transportatorilor din Bucuresti care a declanșat greva spontana de joi, a declarat sub protecția anonimatului ca cei mai mulți dintre șoferi nu au fost de acord sa opreasca complet lucrul, dar ar fi fost forțați, la presiunea…