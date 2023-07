Căldură mare. Un individ și-a scos cămașa și a făcut baie în fântânile de la Piața Unirii Temperaturile caniculare insuportabile din București au determinat oamenii sa ia masuri disperate pentru a se racori. Un barbat a fost surprins in timp ce se scalda in apa fantanilor de la Piața Unirii. Un trecator a surprins un barbat imbracat doar in pantaloni care se bucura de o baie racoritoare intr-una dintre fantanile de la Unirii. Fara nicio ezitare, individul a intrat complet in apa și, avand o galeata la indemana, și-a turnat apa peste cap și pe corp. Imaginea acestui barbat care se racorea in fantana a starnit amuzamentul șoferilor și trecatorilor din zona. Mulți dintre aceștia au resimțit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

