Căldura la români: Jumătate dintre casele locuite ard lemnul patriei Ceva mai bine de 40% dintre locuințele existente in Romania se incalzesc cu combustibil solid, lemne și carbune, utilizand sobe cu randament scazut, se arata in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050. Daca ținem seama ca un milion de locuințe nu sunt locuite, atunci ponderea imobilelor care utilizeaza combustibil solid urca spre jumatate din total. Ciolacu vrea pace. Ce propunere i-a transmis lui Iohannis Romania are in prezent un total de circa 8,5 milioane de locuințe, din care sunt locuite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

