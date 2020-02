Stiri pe aceeasi tema

- Angajament de ultima ora luat de social - democrați. PSD promite ca va sprijini in Parlament orice proiect de lege necesar protejarii populatiei de o eventuala epidemie de coronavirus. Social-democratii au cerut Guvernului sa trimita repede lista actelor normative necesare preventiei.Citește…

- „Din punctul nostru de vedere, ordonantele de urgenta indeplinesc conditiile pentru a fi valide si pentru a intra in vigoare", a declarat Ludovic Orban. El a sustinut ca nu se teme de o sesizare la Curtea Constitutionala din partea Avocatului Poporului pe aceste acte normative. In privinta ordonantei…

- Intentiile Guvernului Orban II Foto gov.ro Se anunta o saptamâna politica intensa. Premierul desemnat, Ludovic Orban, intentioneaza sa trimita mâine, în parlament, lista cu propunerile pentru noul sau cabinet si un program al executivului modificat. Liberalii lucreaza intens…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca luni va depune la Parlament lista de ministri si programul de guvernare actualizat, in vederea demararii procedurilor de investire a noului Guvern, asa cum STIRIPESURSE.RO informa joi."Am hotarat - luni sa depunem programul de guvernare actualizat…

- Astazi va fi stabilita ziua votului ptr motiunea de cenzura initiata de PSD Birourile Permanente ale celor doua Camere se vor reuni pentru a stabili calendarul pentru dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura RADOR (4 februarie) - Birourile Permanente ale Camerei…

- CES: Aviz negativ pe modificarea Legii RCA inițiata de Min. Finanțelor Foto arhiva Comisia Europeana a declanșat procedura prealabila de Infrigement pe tema RCA. Consiliul Economic și Social a dat un aviz Negativ pentru proiectul de lege prin care se propune eliminarea plafonului cu cheltuielile…

- Sedinta liberalilor este programata la ora 14.00. Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pana luni va decide forma in care va fi adoptat bugetul pentru anul 2020, fiind luate in calcul procedura parlamentara sau asumarea raspunderii. Orban afirma ca, in oricare dintre situatii, orice amendament…

- Intr-o singura luna, PNL a reușit sa transforme o economie echilibrata, in una care da semne de instabilitate. Deficitul bugetar și cursul de schimb crescute sunt semnale proaste pentru investitorii straini, dar și pentru cetațenii Romaniei, crede senatorul Marius Dunca, președintele PSD Brașov. ”Cei…