Stiri pe aceeasi tema

- Este un an agricol foarte complicat pentru fermierii romani. Nu vor avea ce pune in hambare dupa jumatate de an de munca. La ce producție se așteapta fermierii din Mehedinți, de exemplu, a relatat Oana Danciu.

- Prețurile alimentelor vor crește in luni urmatoare! Aurel Popescu, presedinte al Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase (ROMPAN), a spus intr-o intervenție telefonica la Antena3 ca și prețul painii va crește, evitand sa spuna insa cu ce procent.„Vad ca…

- PROMISIUNI….Cu peste 80.000 de hectare afectate de seceta in acest an, fermierii vasluieni primesc o veste buna din partea Ministerului Agriculturii. Adrian Oros vrea ca fermierii ale caror culturi au fost afectate de seceta sa primeasca despaguburi inainte de campania din toamna, valoarea acestora…

- Statele Unite au inregistrat 1.536 de morti din cauza covid-19 in ultimele 24 de ore, iar bilantul deceselor a crescut la 91.845 de la inceputul epidemiei, a anuntat miercuri Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP.Peste 1,5 milioane de contaminari cu noul coronavirus au fost inregistrate…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi la Iasi ca fermierii afectati de seceta vor primi despagubiri, precizand ca procesul de evaluare a pagubelor va dura inca doua-trei saptamani. “A fost emis ordinul comun al ministrului Agriculturii si ministrului de Interne privind constituirea comisiilor…

- Din cauza secetei, recolta de grau si alte cereale ar putea sa se reduca in jumatate. Cea mai afectata este regiunea de sud a țarii, urmata de centrul Moldovei. Informația a fost oferita de premierul Ion Chicu in cadrul ședinței de Guvern.

- Ziarul Unirea Seceta din 2020, la fel de GRAVA ca cea din 1947. Prima lovitura, prețul painii mai mare din toamna Painea ar putea fi mai scumpa la toamna, pentru ca efectele crizei economice generate de pandemia de coronavirus sunt amplificate și de seceta. Mare parte din culturile de cereale ar putea…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunța ca in mare parte a țarii s-a instalat o seceta extrema, cele mai afectate fiind Dobrogea și Moldova. El spune ca fermierii vor fi despagubiți și ca acum se vor face evaluari. Mare parte din producția de cereale insamanțate in toamna 2019 ar putea…