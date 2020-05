Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean sarb a fost retinut pentru 24 de ore de politistii de frontiera din Mehedinti dupa ce 7 oameni pe care voia sa-i aduca in Romania au murit inecati in Dunare. Doua calauze sarbe si 16 mig...

- Cadavrele a patru migranti, disparuti in Dunare de aproape doua saptamani, au fost scoase, luni, din fluviu de pompierii din Mehedinti. Barca in care se aflau 18 oameni s-a rasturnat in 16 aprilie, iar pana luni au fost scoși morți șapte dintre ei. Doar noua au fost salvați. Cei șapte migranti morți…

- Pana astazi, in Romania, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 386 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate…

- Inca patru decese ale pacienților cu COVID-19 au avut loc in Romania, numarul persoanelor care au murit ajungand la 34. Este vorba de persoane din Arad, Constanta, Suceava si Hunedoara. A murit un barbat de 65 de ani, din județul Arad, internat in Spitalul Județean, care a fost transferat in 25 martie…

- 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- La doar cateva zile de la decizia președintelui turc Erdogan de trimite zeci de mii de migranți sirieni, staționați pe teritoriul turc, spre Europa, la granița de vest a Romaniei au inceput sa ajunga primele grupuri de migranți in drumul lor spre visul occidental. Joi dupa amiaza, doua grupuri de circa…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.1 grade a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 21:45:44 ora locala a Romaniei , in Serbia, la granita cu Romania, la adancimea de 16 km.Seismul a fost localizat la 120 km V de Craiova, 143 km N de Nis, 150 km E de Belgrade, 156 km E de Zemun, 157 km SE de Timisoara,…

- Numele lui Andrei Partoș nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru iubitorii muzicii din Romania. Am realizat un interviu alaturi de legendarul jurnalist muzical, in care am aflat care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le are din Timișoara, cum arata o zi tipica din viața lui și ce parere are…