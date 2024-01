Călătoriile în Elveția fără pașaport vor deveni realitate Elvetia va desființa controalele documentelor pe aeroporturile sale pentru toți pasagerii din Romania, incepand cu 31 martie. Masura vine in urma aderarii parțiale a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, doar cu frontierele aeriene și maritime. Turiștii ce vor sa viziteze Elveția vor fi nevoiți, in continuare, sa prezinte pașaportul la granita terestra. Pe 30 decembrie 2023, Consiliul UE a decis in unanimitate sa elimine controalele pentru persoane la frontierele interne aeriene și maritime cu Bulgaria și Romania, incepand cu 31 martie 2024, conform observatornews.ro. In aproximativ doua… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

