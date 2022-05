Călătorie simbolică cu Trenul Regal de 10 Mai. În ce orașe va opri anul acesta? Trenul Regal va face anul acesta calatoria simbolica de sarbatoarea nationala la 10 Mai si va opri la Ploiesti, Buzau, Braila si Galati. Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu, impreuna cu Alteta Sa Regala Principesa Sofia, vor sarbatori 10 Mai 2022, deopotriva Ziua Regala si Ziua Independentei Nationale, alaturi de locuitorii celor patru judete pe care le viziteaza. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei doreste sa multumeasca tuturor comunitatilor locale pentru efortul pe care oamenii din toate domeniile de activitate l-au facut in acesti ultimi doi ani si jumatate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

