Cainii sunt aruncati in lupta cu COVID-19! Patrupedele, antrenate sa adulmece coronavirusul

- Code for Romania a dezvoltat RoHelp.ro, o platforma digitala completa pusa la dispozitia ONG-urile implicate activ in limitarea efectelor epidemiei de Covid-19 pentru a colecta resursele de care acestea au mare nevoie.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca daca statele se grabesc sa ridice restrictiile impuse pentru combaterea raspandirii COVID - 19, virusul s-ar putea reactiva, iar impactul economic ar putea fi mai grav si prelungit.

- Leon Goretzka si Joshua Kimmich, fotbaliști germani legitimați la echipa Bayern Munchen, au anuntat o donatie de un milion euro in lupta contra pandemiei de coronavirus, noteaza EFE.Mai mult, cei doi fotbaliști au anunțat ca au inființat o platforma online pentru strangerea de fonduri. Platforma ''We…

- Proaspat transferat la FCSB, Adrian Petre (22 de ani) nu sta cu mainile in san in perioada in care nu se poate antrena alaturi de colegi. Atacantul adus de la Esbjerg e recunoscut pentru implicarea in tot felul de acțiuni umanitare și pentru spritul civic de care da dovada mereu. Vazand ca sistemul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) anunța lansarea unui program de achiziții pentru combaterea pandemiei de COVID-19, in valoare totala de 750 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat publicat pe BCE. Achizițiile vor putea fi facute pana la sfarșitul anului 2020, relateaza mediafax.Vezi…

- Raze ultraviolete (UV) pentru dezinfectarea autobuzelor si a ascensoarelor: aceasta este metoda high-tech si ultra-rapida utilizata in China pentru a elimina orice potentiala urma a noului coronavirus, relateaza vineri AFP.In fata epidemiei de Covid-19, care a facut deja peste 3.100 de decese…

- Fotbalul și sportul au fost oprite aproape in toata lumea. Toate marile competiții, de la tenis la NBA, de la Champions League la Premier League, Serie A, Bundesliga și La Liga au fost suspendate. Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat oficial pandemie cu Covid-19, iar cateva state, in frunte cu…