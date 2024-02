Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și Marea Britanie anunțau sambata, intr-un comunicat, bombardarea a zeci de ținte din Yemen, ca raspuns la atacurile repetate ale rebelilor Houthis – susținuți de Iran – contra traficului internațional comercial și a navelor de razboi ce tranziteaza Marea Roșie. La aceasta operațiune și-au…

- Joe Biden a anuntat joi ca Statele Unite si Regatul Unit au efectuat cu succes lovituri impotriva mai multor tinte din Yemen, folosite de rebelii houthi pentru a pune in pericol libertatea navigatiei in Marea Rosie, noteaza AFP, citata de Agerpres. Atacurile americane si britanice impotriva houthiilor…

- Arabia Saudita a declarat vineri ca urmareste cu "ingrijorare" evolutia situatiei din vecinul Yemen si a lansat un apel la retinere dupa loviturile efectuate de Statele Unite si Unit impotriva rebelilor houthi, relateaza AFP, citat de Agerpres.Regatul saudit "urmareste cu mare ingrijorare operatiunile…

- Fostul prim-ministru britanic Tony Blair (1997-2007) a incercat sa forțeze BBC sa mediatizeze evenimentele din Irak intr-un mod favorabil Londrei cu o zi inainte ca Marea Britanie și Statele Unite sa invadeze aceasta țara sub pretextul amenințarii cu arme de distrugere in masa pentru vestul. Acest lucru…

- Prințul Harry va trebui sa plateasca mai mult de 48.000 de lire sterline in costuri legale editorilor de la Mail on Sunday, dupa ce a pierdut o parte a unui proces pentru calomnie, scrie BBC. Aceasta decizie a fost luata in urma unei incercari eșuate a avocaților sai de respingere a argumentelor prezentate…

- Robinhood a spus ca noul sau produs cripto va permite clientilor sa cumpere, sa vanda si sa detina dintr-o gama de peste 25 de jetoane, inclusiv bitcoin, ether, ripple, cardano, solana si polkadot. Compania spera sa ofere mai multe criptomonede, precum si capacitatea de a transfera si de a ”paria” sau…

- Statele Unite, Regatul Unit și Norvegia au condamnat vineri escaladarea violenței și incalcarile drepturilor omului in Sudan, in special in regiunea Darfur, au transmis cele trei țari intr-un comunicat comun, informeaza Reuters.

- Zeci de protestatari pro-palestinieni, carora li s-au adaugat sindicaliști, au blocat vineri intrarile in fabricile unor producatori militari din Regatul Unit și Statele Unite, cerand incetarea vanzarilor de arme catre Israel, conform Al Jazeera.Ei au mers cu bannere și steaguri palestiniene in fața…