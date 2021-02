Stiri pe aceeasi tema

- Fostul portar roman Helmut Duckadam (61 ani), supranumit ''Eroul de la Sevilla'', a anuntat, joi, pe Facebook, ca in luna martie va fi lansata o carte despre viata si cariera sa, potrivit Agerpres. ''Dragi prieteni, cu mare bucurie, va anunt ca in luna martie va aparea in Austria un roman in limba…

- Antrenorul echipei Poli Iasi, Andrei Cristea, a fost suspendat doua etape si a primit o penalitate sportiva de 360 lei din partea Comisiei de Disciplina a FRF, informeaza lpf.ro, potrivit news.ro. "Eliminare – In baza art. 53.1 si 2 din RD, se sanctioneaza antrenorul Andrei Cristea (Politehnica…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, s-a declarat multumit de evolutia jucatorilor sai la partida cu FC Barcelona, dar considera ca mai sunt multe lucruri de imbunatatit, potrivit news.ro. Citește și CODICELE atacului lui Basescu la adresa DNA și susținerea SIIJ contra…

- Reprezentativa Frantei, care domina actuala editie a Turneului celor Sase natiuni, a fost plasata in izolare dupa ce un membru al staff-ului a fost depistat pozitiv la Covid-19, a anuntat Federatia franceza de rugby (FFR) intr-un comunicat, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Testul la…

- Mijlocașul Razvan Marin joaca meci de meci titular in Serie A, la Cagliari, dupa transferul de la Ajax, dar ar putea pierde locul in echipa. Insa evoluțiile internaționalului roman nu conving la Cagliari. Motiv pentru care antrenorul Eusebio Di Francesco a mai solicitat inca un mijlocaș la acoperire,…

- Clubul german de fotbal Schalke 04 l-a demis pe antrenorul Manuel Baum, la mai putin de trei luni de la instalare, si l-a readus pe ''veteranul'' olandez Huub Stevens ca solutie interimara, a anuntat, vineri, ultima clasata din Bundesliga, citata de DPA. Stevens (67 ani)…

- Ionuț Chirila (54 de ani) a fost prezent in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, unde a dezvaluit care sunt alegerile sale pentru gala GSP, in cadrul careia sportivii din Romania sunt recunoscuți pentru performanțele din ultimul an. De pe 20 noiembrie și pana pe 6 decembrie va puteți vota pe GSP.RO…