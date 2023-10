Cafeneaua Veche 9, exemplu de arhitectură interioară pentru Capitală Arhitectura de interior are un mare caștigator la Bienala Naționala de Arhitectura 2023: Cafeneaua Veche 9. Locul unde obișnuiau sa mearga Mihai Eminescu și Veronica Micle a fost upgradat pentru secolul XXI. Amplasata in Centrul Vechi al Capitalei, recent reamenajata, Cafeneaua Veche 9 merita o vizita pana și numai din pasiune pentru arhitectura. Situata intr-o cladire istorica datata 1812, Cafeneaua Veche 9, din Piața Sf. Anton din București, este caștigatoarea Bienalei Naționale de Arhitectura ediția 2023, la secțiunea arhitectura de interior. Numele care poate parea ciudat reflecta perfect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

