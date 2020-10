Trei cadre medicale de la Spitalul din Caracal care sunt internate cu COVID-19 isi ajuta colegii care au in grija ceilalti pacienti infectati cu noul coronavirus, spune directorul medical al unitatii sanitare, Alexandra Popa, care precizeaza ca acest lucru reprezinta un "sprijin moral care conteaza foarte mult", informeaza News.ro.Cadrele medicale de la Spitalul Municipal din Caracal internate cu fome usoare de COVID-19 isi ajuta colegii la gestionarea cazurilor celorlalti pacienti cu aceeasi boala. In prezent, trei cadre medicale sunt internate in spital cu COVID-19."Ajuta la administrare de…